MDIA: Mediaco Holding Inc - Class A
1.34 USD 0.01 (0.74%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MDIA de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.34, mientras que el máximo ha alcanzado 1.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mediaco Holding Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MDIA News
- MediaCo promotes Brian Fisher to chief revenue officer
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Estrella MediaCo Emerges as the Leading FAST Destination for U.S. Hispanic Audiences
- Estrella MediaCo elevates leaders to boost digital growth
- MediaCo boosts leadership team for strategic growth
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- VIEW Investor reaction to U.S.-China progress in trade talks
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Spotify's high payroll taxes hurt profit, shares slide
- Bullish trade in Apple options reaps gains as shares jump on tariff exemption
- Goldman Sachs raises odds of US recession to 45%
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- Musk's xAI buys social media platform X for $45 billion
- China to crack down on stock market fake news as AI spurs misinformation, says state media
Rango diario
1.34 1.43
Rango anual
0.79 2.28
- Cierres anteriores
- 1.35
- Open
- 1.35
- Bid
- 1.34
- Ask
- 1.64
- Low
- 1.34
- High
- 1.43
- Volumen
- 121
- Cambio diario
- -0.74%
- Cambio mensual
- 3.88%
- Cambio a 6 meses
- 20.72%
- Cambio anual
- 2.29%
