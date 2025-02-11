通貨 / MAPS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MAPS: WM Technology Inc - Class A
1.29 USD 0.06 (4.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MAPSの今日の為替レートは、4.88%変化しました。日中、通貨は1あたり1.21の安値と1.30の高値で取引されました。
WM Technology Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAPS News
- WM Technology Could Double (NASDAQ:MAPS)
- Why GrowGeneration Stock Is Not A Buy (NASDAQ:GRWG)
- WM Technology director Tony Aquila to resign from board in September
- Curaleaf Is Still A Strong Sell (OTCMKTS:CURLF)
- WM Technology Q2 2025 slides: Revenue dips 2% YoY, EBITDA margin expands to 26%
- WM Technology earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- WM technology director Brenda Freeman sells $56957 in stock
- WM technology director, Gonzalez, sells $56,969 in shares
- WM Technology (MAPS) director Gordon Scott sells $86,000 in stock
- WM technology director Ibbott sells $46k in shares
- WM technology maps director Bay sells shares worth $43,804
- WM Technology founders withdraw $1.70 per share buyout proposal
- WM Technology Is A Good Stock For Cannabis Investors (NASDAQ:MAPS)
- WM Technology appoints Baker Tilly as new auditor
- WM Technology, Inc. (MAPS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- WM Technology Stock: Classic Red Flags Suggest To Steer Clear Of This Cannabis Value Trap
1日のレンジ
1.21 1.30
1年のレンジ
0.70 1.64
- 以前の終値
- 1.23
- 始値
- 1.25
- 買値
- 1.29
- 買値
- 1.59
- 安値
- 1.21
- 高値
- 1.30
- 出来高
- 1.073 K
- 1日の変化
- 4.88%
- 1ヶ月の変化
- 7.50%
- 6ヶ月の変化
- 14.16%
- 1年の変化
- 43.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K