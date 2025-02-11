Devises / MAPS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MAPS: WM Technology Inc - Class A
1.25 USD 0.04 (3.10%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MAPS a changé de -3.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.22 et à un maximum de 1.30.
Suivez la dynamique WM Technology Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAPS Nouvelles
- WM Technology Could Double (NASDAQ:MAPS)
- Why GrowGeneration Stock Is Not A Buy (NASDAQ:GRWG)
- WM Technology director Tony Aquila to resign from board in September
- Curaleaf Is Still A Strong Sell (OTCMKTS:CURLF)
- WM Technology Q2 2025 slides: Revenue dips 2% YoY, EBITDA margin expands to 26%
- WM Technology earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- WM technology director Brenda Freeman sells $56957 in stock
- WM technology director, Gonzalez, sells $56,969 in shares
- WM Technology (MAPS) director Gordon Scott sells $86,000 in stock
- WM technology director Ibbott sells $46k in shares
- WM technology maps director Bay sells shares worth $43,804
- WM Technology founders withdraw $1.70 per share buyout proposal
- WM Technology Is A Good Stock For Cannabis Investors (NASDAQ:MAPS)
- WM Technology appoints Baker Tilly as new auditor
- WM Technology, Inc. (MAPS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- WM Technology Stock: Classic Red Flags Suggest To Steer Clear Of This Cannabis Value Trap
Range quotidien
1.22 1.30
Range Annuel
0.70 1.64
- Clôture Précédente
- 1.29
- Ouverture
- 1.30
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Plus Bas
- 1.22
- Plus Haut
- 1.30
- Volume
- 1.103 K
- Changement quotidien
- -3.10%
- Changement Mensuel
- 4.17%
- Changement à 6 Mois
- 10.62%
- Changement Annuel
- 38.89%
20 septembre, samedi