MAPS: WM Technology Inc - Class A
1.26 USD 0.02 (1.61%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAPS за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.23, а максимальная — 1.29.
Следите за динамикой WM Technology Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.23 1.29
Годовой диапазон
0.70 1.64
- Предыдущее закрытие
- 1.24
- Open
- 1.26
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Low
- 1.23
- High
- 1.29
- Объем
- 461
- Дневное изменение
- 1.61%
- Месячное изменение
- 5.00%
- 6-месячное изменение
- 11.50%
- Годовое изменение
- 40.00%
