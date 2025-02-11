Divisas / MAPS
MAPS: WM Technology Inc - Class A
1.23 USD 0.03 (2.38%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MAPS de hoy ha cambiado un -2.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.22, mientras que el máximo ha alcanzado 1.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WM Technology Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
1.22 1.27
Rango anual
0.70 1.64
- Cierres anteriores
- 1.26
- Open
- 1.26
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Low
- 1.22
- High
- 1.27
- Volumen
- 475
- Cambio diario
- -2.38%
- Cambio mensual
- 2.50%
- Cambio a 6 meses
- 8.85%
- Cambio anual
- 36.67%
