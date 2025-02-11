货币 / MAPS
MAPS: WM Technology Inc - Class A
1.24 USD 0.02 (1.59%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MAPS汇率已更改-1.59%。当日，交易品种以低点1.22和高点1.27进行交易。
关注WM Technology Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MAPS新闻
- WM Technology Could Double (NASDAQ:MAPS)
- Why GrowGeneration Stock Is Not A Buy (NASDAQ:GRWG)
- WM Technology director Tony Aquila to resign from board in September
- Curaleaf Is Still A Strong Sell (OTCMKTS:CURLF)
- WM Technology Q2 2025 slides: Revenue dips 2% YoY, EBITDA margin expands to 26%
- WM Technology earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- WM technology director Brenda Freeman sells $56957 in stock
- WM technology director, Gonzalez, sells $56,969 in shares
- WM Technology (MAPS) director Gordon Scott sells $86,000 in stock
- WM technology director Ibbott sells $46k in shares
- WM technology maps director Bay sells shares worth $43,804
- WM Technology founders withdraw $1.70 per share buyout proposal
- WM Technology Is A Good Stock For Cannabis Investors (NASDAQ:MAPS)
- WM Technology appoints Baker Tilly as new auditor
- WM Technology, Inc. (MAPS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- WM Technology Stock: Classic Red Flags Suggest To Steer Clear Of This Cannabis Value Trap
日范围
1.22 1.27
年范围
0.70 1.64
- 前一天收盘价
- 1.26
- 开盘价
- 1.26
- 卖价
- 1.24
- 买价
- 1.54
- 最低价
- 1.22
- 最高价
- 1.27
- 交易量
- 398
- 日变化
- -1.59%
- 月变化
- 3.33%
- 6个月变化
- 9.73%
- 年变化
- 37.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值