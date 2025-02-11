Valute / MAPS
MAPS: WM Technology Inc - Class A
1.25 USD 0.04 (3.10%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAPS ha avuto una variazione del -3.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.22 e ad un massimo di 1.30.
Segui le dinamiche di WM Technology Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAPS News
Intervallo Giornaliero
1.22 1.30
Intervallo Annuale
0.70 1.64
- Chiusura Precedente
- 1.29
- Apertura
- 1.30
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Minimo
- 1.22
- Massimo
- 1.30
- Volume
- 1.103 K
- Variazione giornaliera
- -3.10%
- Variazione Mensile
- 4.17%
- Variazione Semestrale
- 10.62%
- Variazione Annuale
- 38.89%
21 settembre, domenica