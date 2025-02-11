Währungen / MAPS
MAPS: WM Technology Inc - Class A
1.24 USD 0.05 (3.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAPS hat sich für heute um -3.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.24 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die WM Technology Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MAPS News
Tagesspanne
1.24 1.30
Jahresspanne
0.70 1.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.29
- Eröffnung
- 1.30
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Tief
- 1.24
- Hoch
- 1.30
- Volumen
- 414
- Tagesänderung
- -3.88%
- Monatsänderung
- 3.33%
- 6-Monatsänderung
- 9.73%
- Jahresänderung
- 37.78%
