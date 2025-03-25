通貨 / KRT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KRT: Karat Packaging Inc
24.40 USD 0.20 (0.83%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRTの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり24.18の安値と24.90の高値で取引されました。
Karat Packaging Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRT News
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Karat Packaging (NASDAQ:KRT), Kforce (NYSE:KFRC)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 6% Dividend Yields - Robert Half (NYSE:RHI), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- This Akamai Technologies Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM), Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG)
- Karat Packaging stock initiated at Neutral by BofA with $28 target
- Karat Packing (KRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Karat Packaging earnings beat, revenue topped estimates
- Karat Packaging (KRT) Q2 Sales Rise 10%
- Karat Packaging: A 6.3 Rating -- Is It Worth Your Investment?
- MRC Global (MRC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sealed Air (SEE) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Copa Holdings (NYSE:CPA), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- Karat packaging (KRT) CEO Alan Yu sells $3m in stock
- Karat Packaging CEO Alan Yu sells $20.25 million in stock
- Top 3 Industrials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Copart (NASDAQ:CPRT), AAON (NASDAQ:AAON)
- SailPoint, Chewy Among Key Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Karat Packaging Inc. Announces Pricing of Secondary Offering of Common Stock
- # Karat Packaging management to sell 1.5 million shares in public offering
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Robert Half (NYSE:RHI), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Karat Packaging to Participate in Two June Investor Conferences
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - ManpowerGroup (NYSE:MAN), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - ManpowerGroup (NYSE:MAN), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
1日のレンジ
24.18 24.90
1年のレンジ
23.00 33.89
- 以前の終値
- 24.20
- 始値
- 24.47
- 買値
- 24.40
- 買値
- 24.70
- 安値
- 24.18
- 高値
- 24.90
- 出来高
- 156
- 1日の変化
- 0.83%
- 1ヶ月の変化
- -2.90%
- 6ヶ月の変化
- -7.51%
- 1年の変化
- -5.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K