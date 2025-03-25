Valute / KRT
KRT: Karat Packaging Inc
24.12 USD 0.28 (1.15%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRT ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.06 e ad un massimo di 24.52.
Segui le dinamiche di Karat Packaging Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KRT News
Intervallo Giornaliero
24.06 24.52
Intervallo Annuale
23.00 33.89
- Chiusura Precedente
- 24.40
- Apertura
- 24.52
- Bid
- 24.12
- Ask
- 24.42
- Minimo
- 24.06
- Massimo
- 24.52
- Volume
- 396
- Variazione giornaliera
- -1.15%
- Variazione Mensile
- -4.02%
- Variazione Semestrale
- -8.57%
- Variazione Annuale
- -6.84%
20 settembre, sabato