KRT: Karat Packaging Inc

24.12 USD 0.28 (1.15%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KRT ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.06 e ad un massimo di 24.52.

Segui le dinamiche di Karat Packaging Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.06 24.52
Intervallo Annuale
23.00 33.89
Chiusura Precedente
24.40
Apertura
24.52
Bid
24.12
Ask
24.42
Minimo
24.06
Massimo
24.52
Volume
396
Variazione giornaliera
-1.15%
Variazione Mensile
-4.02%
Variazione Semestrale
-8.57%
Variazione Annuale
-6.84%
20 settembre, sabato