KRT: Karat Packaging Inc
24.13 USD 0.11 (0.45%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
KRT exchange rate has changed by -0.45% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 23.78 and at a high of 24.30.
Follow Karat Packaging Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
KRT News
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Karat Packaging (NASDAQ:KRT), Kforce (NYSE:KFRC)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 6% Dividend Yields - Robert Half (NYSE:RHI), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- This Akamai Technologies Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM), Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG)
- Karat Packaging stock initiated at Neutral by BofA with $28 target
- Karat Packing (KRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Karat Packaging earnings beat, revenue topped estimates
- Karat Packaging (KRT) Q2 Sales Rise 10%
- Karat Packaging: A 6.3 Rating -- Is It Worth Your Investment?
- MRC Global (MRC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sealed Air (SEE) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Copa Holdings (NYSE:CPA), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- Karat packaging (KRT) CEO Alan Yu sells $3m in stock
- Karat Packaging CEO Alan Yu sells $20.25 million in stock
- Top 3 Industrials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Copart (NASDAQ:CPRT), AAON (NASDAQ:AAON)
- SailPoint, Chewy Among Key Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Karat Packaging Inc. Announces Pricing of Secondary Offering of Common Stock
- # Karat Packaging management to sell 1.5 million shares in public offering
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Robert Half (NYSE:RHI), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Karat Packaging to Participate in Two June Investor Conferences
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - ManpowerGroup (NYSE:MAN), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
Daily Range
23.78 24.30
Year Range
23.00 33.89
- Previous Close
- 24.24
- Open
- 24.20
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 23.78
- High
- 24.30
- Volume
- 239
- Daily Change
- -0.45%
- Month Change
- -3.98%
- 6 Months Change
- -8.53%
- Year Change
- -6.80%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%