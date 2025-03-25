KurseKategorien
Währungen / KRT
Zurück zum Aktien

KRT: Karat Packaging Inc

24.40 USD 0.20 (0.83%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KRT hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.18 bis zu einem Hoch von 24.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Karat Packaging Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRT News

Tagesspanne
24.18 24.90
Jahresspanne
23.00 33.89
Vorheriger Schlusskurs
24.20
Eröffnung
24.47
Bid
24.40
Ask
24.70
Tief
24.18
Hoch
24.90
Volumen
156
Tagesänderung
0.83%
Monatsänderung
-2.90%
6-Monatsänderung
-7.51%
Jahresänderung
-5.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K