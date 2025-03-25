Währungen / KRT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KRT: Karat Packaging Inc
24.40 USD 0.20 (0.83%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRT hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.18 bis zu einem Hoch von 24.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Karat Packaging Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRT News
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Karat Packaging (NASDAQ:KRT), Kforce (NYSE:KFRC)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 6% Dividend Yields - Robert Half (NYSE:RHI), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- This Akamai Technologies Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM), Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG)
- Karat Packaging stock initiated at Neutral by BofA with $28 target
- Karat Packing (KRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Karat Packaging earnings beat, revenue topped estimates
- Karat Packaging (KRT) Q2 Sales Rise 10%
- Karat Packaging: A 6.3 Rating -- Is It Worth Your Investment?
- MRC Global (MRC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sealed Air (SEE) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Copa Holdings (NYSE:CPA), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- Karat packaging (KRT) CEO Alan Yu sells $3m in stock
- Karat Packaging CEO Alan Yu sells $20.25 million in stock
- Top 3 Industrials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Copart (NASDAQ:CPRT), AAON (NASDAQ:AAON)
- SailPoint, Chewy Among Key Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Karat Packaging Inc. Announces Pricing of Secondary Offering of Common Stock
- # Karat Packaging management to sell 1.5 million shares in public offering
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Robert Half (NYSE:RHI), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Karat Packaging to Participate in Two June Investor Conferences
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - ManpowerGroup (NYSE:MAN), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - ManpowerGroup (NYSE:MAN), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
Tagesspanne
24.18 24.90
Jahresspanne
23.00 33.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.20
- Eröffnung
- 24.47
- Bid
- 24.40
- Ask
- 24.70
- Tief
- 24.18
- Hoch
- 24.90
- Volumen
- 156
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- -2.90%
- 6-Monatsänderung
- -7.51%
- Jahresänderung
- -5.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K