FiyatlarBölümler
Dövizler / KRT
Geri dön - Hisse senetleri

KRT: Karat Packaging Inc

24.12 USD 0.28 (1.15%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KRT fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.06 ve Yüksek fiyatı olarak 24.52 aralığında işlem gördü.

Karat Packaging Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRT haberleri

Günlük aralık
24.06 24.52
Yıllık aralık
23.00 33.89
Önceki kapanış
24.40
Açılış
24.52
Satış
24.12
Alış
24.42
Düşük
24.06
Yüksek
24.52
Hacim
396
Günlük değişim
-1.15%
Aylık değişim
-4.02%
6 aylık değişim
-8.57%
Yıllık değişim
-6.84%
21 Eylül, Pazar