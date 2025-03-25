Dövizler / KRT
KRT: Karat Packaging Inc
24.12 USD 0.28 (1.15%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KRT fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.06 ve Yüksek fiyatı olarak 24.52 aralığında işlem gördü.
Karat Packaging Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRT haberleri
Günlük aralık
24.06 24.52
Yıllık aralık
23.00 33.89
- Önceki kapanış
- 24.40
- Açılış
- 24.52
- Satış
- 24.12
- Alış
- 24.42
- Düşük
- 24.06
- Yüksek
- 24.52
- Hacim
- 396
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- -4.02%
- 6 aylık değişim
- -8.57%
- Yıllık değişim
- -6.84%
21 Eylül, Pazar