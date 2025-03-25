통화 / KRT
KRT: Karat Packaging Inc
24.12 USD 0.28 (1.15%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KRT 환율이 오늘 -1.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.06이고 고가는 24.52이었습니다.
Karat Packaging Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KRT News
일일 변동 비율
24.06 24.52
년간 변동
23.00 33.89
- 이전 종가
- 24.40
- 시가
- 24.52
- Bid
- 24.12
- Ask
- 24.42
- 저가
- 24.06
- 고가
- 24.52
- 볼륨
- 396
- 일일 변동
- -1.15%
- 월 변동
- -4.02%
- 6개월 변동
- -8.57%
- 년간 변동율
- -6.84%
20 9월, 토요일