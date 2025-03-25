Валюты / KRT
KRT: Karat Packaging Inc
24.13 USD 0.11 (0.45%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRT за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 24.30.
Следите за динамикой Karat Packaging Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KRT
Дневной диапазон
23.78 24.30
Годовой диапазон
23.00 33.89
- Предыдущее закрытие
- 24.24
- Open
- 24.20
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 23.78
- High
- 24.30
- Объем
- 239
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -3.98%
- 6-месячное изменение
- -8.53%
- Годовое изменение
- -6.80%
