货币 / KRT
KRT: Karat Packaging Inc
24.26 USD 0.13 (0.54%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRT汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点24.21和高点24.98进行交易。
关注Karat Packaging Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRT新闻
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Karat Packaging (NASDAQ:KRT), Kforce (NYSE:KFRC)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 6% Dividend Yields - Robert Half (NYSE:RHI), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- This Akamai Technologies Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM), Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG)
- Karat Packaging stock initiated at Neutral by BofA with $28 target
- Karat Packing (KRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Karat Packaging earnings beat, revenue topped estimates
- Karat Packaging (KRT) Q2 Sales Rise 10%
- Karat Packaging: A 6.3 Rating -- Is It Worth Your Investment?
- MRC Global (MRC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sealed Air (SEE) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Graphic Packaging (GPK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Copa Holdings (NYSE:CPA), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- Karat packaging (KRT) CEO Alan Yu sells $3m in stock
- Karat Packaging CEO Alan Yu sells $20.25 million in stock
- Top 3 Industrials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Copart (NASDAQ:CPRT), AAON (NASDAQ:AAON)
- SailPoint, Chewy Among Key Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Karat Packaging Inc. Announces Pricing of Secondary Offering of Common Stock
- # Karat Packaging management to sell 1.5 million shares in public offering
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Robert Half (NYSE:RHI), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Karat Packaging to Participate in Two June Investor Conferences
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - ManpowerGroup (NYSE:MAN), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - ManpowerGroup (NYSE:MAN), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
日范围
24.21 24.98
年范围
23.00 33.89
- 前一天收盘价
- 24.13
- 开盘价
- 24.98
- 卖价
- 24.26
- 买价
- 24.56
- 最低价
- 24.21
- 最高价
- 24.98
- 交易量
- 89
- 日变化
- 0.54%
- 月变化
- -3.46%
- 6个月变化
- -8.04%
- 年变化
- -6.30%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值