KRG: Kite Realty Group Trust
22.23 USD 0.17 (0.77%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRGの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり22.09の安値と22.29の高値で取引されました。
Kite Realty Group Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
22.09 22.29
1年のレンジ
18.51 28.24
- 以前の終値
- 22.06
- 始値
- 22.20
- 買値
- 22.23
- 買値
- 22.53
- 安値
- 22.09
- 高値
- 22.29
- 出来高
- 5.119 K
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- -1.59%
- 6ヶ月の変化
- -1.02%
- 1年の変化
- -16.43%
