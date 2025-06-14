クォートセクション
通貨 / KRG
株に戻る

KRG: Kite Realty Group Trust

22.23 USD 0.17 (0.77%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KRGの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり22.09の安値と22.29の高値で取引されました。

Kite Realty Group Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRG News

1日のレンジ
22.09 22.29
1年のレンジ
18.51 28.24
以前の終値
22.06
始値
22.20
買値
22.23
買値
22.53
安値
22.09
高値
22.29
出来高
5.119 K
1日の変化
0.77%
1ヶ月の変化
-1.59%
6ヶ月の変化
-1.02%
1年の変化
-16.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K