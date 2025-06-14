Währungen / KRG
KRG: Kite Realty Group Trust
22.23 USD 0.17 (0.77%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRG hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.09 bis zu einem Hoch von 22.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kite Realty Group Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.09 22.29
Jahresspanne
18.51 28.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.06
- Eröffnung
- 22.20
- Bid
- 22.23
- Ask
- 22.53
- Tief
- 22.09
- Hoch
- 22.29
- Volumen
- 5.119 K
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- -1.59%
- 6-Monatsänderung
- -1.02%
- Jahresänderung
- -16.43%
