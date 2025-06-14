통화 / KRG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KRG: Kite Realty Group Trust
22.16 USD 0.07 (0.31%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KRG 환율이 오늘 -0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.05이고 고가는 22.30이었습니다.
Kite Realty Group Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRG News
- Kite Realty Group Trust (KRG) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Important Warning To REIT Investors
- Why I Stopped Buying Rental Properties To Buy REITs Instead
- One Very Overrated And One Very Underrated REIT
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Kite Realty Group stock
- Kite Realty earnings beat by $0.43, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Kite Realty Group (KRG) Q2 Earnings
- Kite Realty Group (KRG) Matches Q2 FFO Estimates
- Kite Realty Q2 2025 slides: Sun Belt focus drives NOI growth, guidance raised
- 1 REIT To Sell And 1 REIT To Buy
- Why I Won't Buy REIT ETFs
- Kite Realty: Better Than Peers, Buy-The-Dip Candidate Worth Keeping An Eye On
- Kite Realty Group price target raised to $31 from $28 at Raymond James
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Citi lowers Kite Realty Group stock price target to $28 on retail sector risks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- From Nebius Group To EOS: A Strong Year And What’s Next For Our Family Office (NBIS)
- UBS initiates coverage on Kite Realty Group stock with Neutral rating
- Kite Realty Group Publishes Annual Corporate Responsibility Report
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Kite Realty Group prices $300 million in senior notes at 5.2%
- KeyBanc reiterates Kite Realty Group stock rating on acquisition growth
- If I Could Only Own 3 REITs, It Would Be These
일일 변동 비율
22.05 22.30
년간 변동
18.51 28.24
- 이전 종가
- 22.23
- 시가
- 22.20
- Bid
- 22.16
- Ask
- 22.46
- 저가
- 22.05
- 고가
- 22.30
- 볼륨
- 2.297 K
- 일일 변동
- -0.31%
- 월 변동
- -1.90%
- 6개월 변동
- -1.34%
- 년간 변동율
- -16.69%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K