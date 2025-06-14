货币 / KRG
KRG: Kite Realty Group Trust
22.32 USD 0.21 (0.95%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRG汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点22.12和高点22.42进行交易。
关注Kite Realty Group Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
22.12 22.42
年范围
18.51 28.24
- 前一天收盘价
- 22.11
- 开盘价
- 22.25
- 卖价
- 22.32
- 买价
- 22.62
- 最低价
- 22.12
- 最高价
- 22.42
- 交易量
- 678
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- -1.20%
- 6个月变化
- -0.62%
- 年变化
- -16.09%
