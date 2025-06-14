Валюты / KRG
KRG: Kite Realty Group Trust
22.11 USD 0.36 (1.60%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRG за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.07, а максимальная — 22.48.
Следите за динамикой Kite Realty Group Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KRG
Дневной диапазон
22.07 22.48
Годовой диапазон
18.51 28.24
- Предыдущее закрытие
- 22.47
- Open
- 22.35
- Bid
- 22.11
- Ask
- 22.41
- Low
- 22.07
- High
- 22.48
- Объем
- 3.170 K
- Дневное изменение
- -1.60%
- Месячное изменение
- -2.12%
- 6-месячное изменение
- -1.56%
- Годовое изменение
- -16.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.