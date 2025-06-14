Devises / KRG
KRG: Kite Realty Group Trust
22.16 USD 0.07 (0.31%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KRG a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.05 et à un maximum de 22.30.
Suivez la dynamique Kite Realty Group Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KRG Nouvelles
Range quotidien
22.05 22.30
Range Annuel
18.51 28.24
- Clôture Précédente
- 22.23
- Ouverture
- 22.20
- Bid
- 22.16
- Ask
- 22.46
- Plus Bas
- 22.05
- Plus Haut
- 22.30
- Volume
- 2.297 K
- Changement quotidien
- -0.31%
- Changement Mensuel
- -1.90%
- Changement à 6 Mois
- -1.34%
- Changement Annuel
- -16.69%
20 septembre, samedi