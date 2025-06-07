通貨 / KNTK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A
44.16 USD 0.03 (0.07%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KNTKの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり43.80の安値と44.74の高値で取引されました。
Kinetik Holdings Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNTK News
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Kinetik Holdings Inc stock hits 52-week low at $39.33
- Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield (NYSE:KNTK)
- Goldman Sachs lowers Kinetik Holdings stock price target on project delay
- Earnings call transcript: Kinetik Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Kinetik Q2 2025 slides: Steady growth amid project delays, guidance lowered
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 Earnings Top Estimates
- Kinetik Holdings earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Analysts Estimate ProFrac Holding Corp. (ACDC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Kinetik Holdings Inc. (KNTK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Kinetik announces $0.78 quarterly dividend payable in August
- Mizuho lowers Kinetik Holdings stock price target on volume headwinds
- Kinetik Holdings Stock: Market Is Missing Mark On Growth And High-Yield Combo (NYSE:KNTK)
- Kinetik Holdings chief strategy officer retires, enters consulting agreement
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- 10 Under-the-Radar Energy Stocks With Incredible Growth Potential
- Permian-Backed, Fee-Fed, And Growing: Why Kinetik Holdings Looks Solid (NYSE:KNTK)
- Citi maintains buy rating on Kinetik Holdings stock amid market concerns
- UMI: Decent Performance, But Low Oil Prices Could Be An Issue Going Forward
- Kinetik Holdings sees $188 million stock sale by ISQ Global Fund II GP
1日のレンジ
43.80 44.74
1年のレンジ
39.25 67.60
- 以前の終値
- 44.13
- 始値
- 44.53
- 買値
- 44.16
- 買値
- 44.46
- 安値
- 43.80
- 高値
- 44.74
- 出来高
- 2.679 K
- 1日の変化
- 0.07%
- 1ヶ月の変化
- 7.03%
- 6ヶ月の変化
- -14.55%
- 1年の変化
- -1.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K