クォートセクション
通貨 / KNTK
株に戻る

KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A

44.16 USD 0.03 (0.07%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KNTKの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり43.80の安値と44.74の高値で取引されました。

Kinetik Holdings Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNTK News

1日のレンジ
43.80 44.74
1年のレンジ
39.25 67.60
以前の終値
44.13
始値
44.53
買値
44.16
買値
44.46
安値
43.80
高値
44.74
出来高
2.679 K
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
7.03%
6ヶ月の変化
-14.55%
1年の変化
-1.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K