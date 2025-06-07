통화 / KNTK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A
42.93 USD 1.23 (2.79%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KNTK 환율이 오늘 -2.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.47이고 고가는 44.73이었습니다.
Kinetik Holdings Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNTK News
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Kinetik Holdings Inc stock hits 52-week low at $39.33
- Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield (NYSE:KNTK)
- Goldman Sachs lowers Kinetik Holdings stock price target on project delay
- Earnings call transcript: Kinetik Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Kinetik Q2 2025 slides: Steady growth amid project delays, guidance lowered
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 Earnings Top Estimates
- Kinetik Holdings earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Analysts Estimate ProFrac Holding Corp. (ACDC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Kinetik Holdings Inc. (KNTK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Kinetik announces $0.78 quarterly dividend payable in August
- Mizuho lowers Kinetik Holdings stock price target on volume headwinds
- Kinetik Holdings Stock: Market Is Missing Mark On Growth And High-Yield Combo (NYSE:KNTK)
- Kinetik Holdings chief strategy officer retires, enters consulting agreement
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- 10 Under-the-Radar Energy Stocks With Incredible Growth Potential
- Permian-Backed, Fee-Fed, And Growing: Why Kinetik Holdings Looks Solid (NYSE:KNTK)
- Citi maintains buy rating on Kinetik Holdings stock amid market concerns
- UMI: Decent Performance, But Low Oil Prices Could Be An Issue Going Forward
- Kinetik Holdings sees $188 million stock sale by ISQ Global Fund II GP
일일 변동 비율
42.47 44.73
년간 변동
39.25 67.60
- 이전 종가
- 44.16
- 시가
- 44.34
- Bid
- 42.93
- Ask
- 43.23
- 저가
- 42.47
- 고가
- 44.73
- 볼륨
- 2.526 K
- 일일 변동
- -2.79%
- 월 변동
- 4.05%
- 6개월 변동
- -16.93%
- 년간 변동율
- -3.87%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K