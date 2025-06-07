货币 / KNTK
KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A
43.86 USD 1.06 (2.48%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KNTK汇率已更改2.48%。当日，交易品种以低点42.73和高点44.01进行交易。
关注Kinetik Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNTK新闻
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Kinetik Holdings Inc stock hits 52-week low at $39.33
- Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield (NYSE:KNTK)
- Goldman Sachs lowers Kinetik Holdings stock price target on project delay
- Earnings call transcript: Kinetik Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Kinetik Q2 2025 slides: Steady growth amid project delays, guidance lowered
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 Earnings Top Estimates
- Kinetik Holdings earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Analysts Estimate ProFrac Holding Corp. (ACDC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Kinetik Holdings Inc. (KNTK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Kinetik announces $0.78 quarterly dividend payable in August
- Mizuho lowers Kinetik Holdings stock price target on volume headwinds
- Kinetik Holdings Stock: Market Is Missing Mark On Growth And High-Yield Combo (NYSE:KNTK)
- Kinetik Holdings chief strategy officer retires, enters consulting agreement
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- 10 Under-the-Radar Energy Stocks With Incredible Growth Potential
- Permian-Backed, Fee-Fed, And Growing: Why Kinetik Holdings Looks Solid (NYSE:KNTK)
- Citi maintains buy rating on Kinetik Holdings stock amid market concerns
- UMI: Decent Performance, But Low Oil Prices Could Be An Issue Going Forward
- Kinetik Holdings sees $188 million stock sale by ISQ Global Fund II GP
日范围
42.73 44.01
年范围
39.25 67.60
- 前一天收盘价
- 42.80
- 开盘价
- 42.73
- 卖价
- 43.86
- 买价
- 44.16
- 最低价
- 42.73
- 最高价
- 44.01
- 交易量
- 367
- 日变化
- 2.48%
- 月变化
- 6.30%
- 6个月变化
- -15.13%
- 年变化
- -1.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值