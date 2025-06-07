КотировкиРазделы
KNTK
KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A

42.80 USD 0.28 (0.66%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KNTK за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.42, а максимальная — 43.00.

Следите за динамикой Kinetik Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
42.42 43.00
Годовой диапазон
39.25 67.60
Предыдущее закрытие
42.52
Open
42.72
Bid
42.80
Ask
43.10
Low
42.42
High
43.00
Объем
833
Дневное изменение
0.66%
Месячное изменение
3.73%
6-месячное изменение
-17.18%
Годовое изменение
-4.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.