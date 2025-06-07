Валюты / KNTK
KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A
42.80 USD 0.28 (0.66%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KNTK за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.42, а максимальная — 43.00.
Следите за динамикой Kinetik Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KNTK
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Kinetik Holdings Inc stock hits 52-week low at $39.33
- Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield (NYSE:KNTK)
- Goldman Sachs lowers Kinetik Holdings stock price target on project delay
- Earnings call transcript: Kinetik Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Kinetik Q2 2025 slides: Steady growth amid project delays, guidance lowered
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 Earnings Top Estimates
- Kinetik Holdings earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Analysts Estimate ProFrac Holding Corp. (ACDC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Kinetik Holdings Inc. (KNTK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Kinetik announces $0.78 quarterly dividend payable in August
- Mizuho lowers Kinetik Holdings stock price target on volume headwinds
- Kinetik Holdings Stock: Market Is Missing Mark On Growth And High-Yield Combo (NYSE:KNTK)
- Kinetik Holdings chief strategy officer retires, enters consulting agreement
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- 10 Under-the-Radar Energy Stocks With Incredible Growth Potential
- Permian-Backed, Fee-Fed, And Growing: Why Kinetik Holdings Looks Solid (NYSE:KNTK)
- Citi maintains buy rating on Kinetik Holdings stock amid market concerns
- UMI: Decent Performance, But Low Oil Prices Could Be An Issue Going Forward
- Kinetik Holdings sees $188 million stock sale by ISQ Global Fund II GP
Дневной диапазон
42.42 43.00
Годовой диапазон
39.25 67.60
- Предыдущее закрытие
- 42.52
- Open
- 42.72
- Bid
- 42.80
- Ask
- 43.10
- Low
- 42.42
- High
- 43.00
- Объем
- 833
- Дневное изменение
- 0.66%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- -17.18%
- Годовое изменение
- -4.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.