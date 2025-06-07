Währungen / KNTK
KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A
44.16 USD 0.03 (0.07%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KNTK hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.80 bis zu einem Hoch von 44.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kinetik Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.80 44.74
Jahresspanne
39.25 67.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.13
- Eröffnung
- 44.53
- Bid
- 44.16
- Ask
- 44.46
- Tief
- 43.80
- Hoch
- 44.74
- Volumen
- 2.679 K
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 7.03%
- 6-Monatsänderung
- -14.55%
- Jahresänderung
- -1.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K