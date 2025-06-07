Valute / KNTK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A
42.93 USD 1.23 (2.79%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KNTK ha avuto una variazione del -2.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.47 e ad un massimo di 44.73.
Segui le dinamiche di Kinetik Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNTK News
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Kinetik Holdings Inc stock hits 52-week low at $39.33
- Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield (NYSE:KNTK)
- Goldman Sachs lowers Kinetik Holdings stock price target on project delay
- Earnings call transcript: Kinetik Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Kinetik Q2 2025 slides: Steady growth amid project delays, guidance lowered
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 Earnings Top Estimates
- Kinetik Holdings earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Analysts Estimate ProFrac Holding Corp. (ACDC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Kinetik Holdings Inc. (KNTK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Kinetik announces $0.78 quarterly dividend payable in August
- Mizuho lowers Kinetik Holdings stock price target on volume headwinds
- Kinetik Holdings Stock: Market Is Missing Mark On Growth And High-Yield Combo (NYSE:KNTK)
- Kinetik Holdings chief strategy officer retires, enters consulting agreement
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- 10 Under-the-Radar Energy Stocks With Incredible Growth Potential
- Permian-Backed, Fee-Fed, And Growing: Why Kinetik Holdings Looks Solid (NYSE:KNTK)
- Citi maintains buy rating on Kinetik Holdings stock amid market concerns
- UMI: Decent Performance, But Low Oil Prices Could Be An Issue Going Forward
- Kinetik Holdings sees $188 million stock sale by ISQ Global Fund II GP
Intervallo Giornaliero
42.47 44.73
Intervallo Annuale
39.25 67.60
- Chiusura Precedente
- 44.16
- Apertura
- 44.34
- Bid
- 42.93
- Ask
- 43.23
- Minimo
- 42.47
- Massimo
- 44.73
- Volume
- 2.526 K
- Variazione giornaliera
- -2.79%
- Variazione Mensile
- 4.05%
- Variazione Semestrale
- -16.93%
- Variazione Annuale
- -3.87%
20 settembre, sabato