KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A

42.93 USD 1.23 (2.79%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KNTK ha avuto una variazione del -2.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.47 e ad un massimo di 44.73.

Segui le dinamiche di Kinetik Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42.47 44.73
Intervallo Annuale
39.25 67.60
Chiusura Precedente
44.16
Apertura
44.34
Bid
42.93
Ask
43.23
Minimo
42.47
Massimo
44.73
Volume
2.526 K
Variazione giornaliera
-2.79%
Variazione Mensile
4.05%
Variazione Semestrale
-16.93%
Variazione Annuale
-3.87%
