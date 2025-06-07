FiyatlarBölümler
KNTK: Kinetik Holdings Inc Class A

42.93 USD 1.23 (2.79%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KNTK fiyatı bugün -2.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.47 ve Yüksek fiyatı olarak 44.73 aralığında işlem gördü.

Kinetik Holdings Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
42.47 44.73
Yıllık aralık
39.25 67.60
Önceki kapanış
44.16
Açılış
44.34
Satış
42.93
Alış
43.23
Düşük
42.47
Yüksek
44.73
Hacim
2.526 K
Günlük değişim
-2.79%
Aylık değişim
4.05%
6 aylık değişim
-16.93%
Yıllık değişim
-3.87%
21 Eylül, Pazar