JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A
0.14 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JYDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.14の安値と0.15の高値で取引されました。
Jayud Global Logistics Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.14 0.15
1年のレンジ
0.09 8.01
- 以前の終値
- 0.14
- 始値
- 0.14
- 買値
- 0.14
- 買値
- 0.44
- 安値
- 0.14
- 高値
- 0.15
- 出来高
- 284
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -22.22%
- 6ヶ月の変化
- -98.24%
- 1年の変化
- -81.82%
