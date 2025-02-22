Währungen / JYD
JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A
0.15 USD 0.01 (7.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JYD hat sich für heute um 7.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.14 bis zu einem Hoch von 0.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jayud Global Logistics Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JYD News
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Jayud Global Logistics completes $6 million share offering to accredited investors
- Jayud receives $4.2 million subsidy for cross-border flight routes
- The $480 Million Scam Playbook: Chinese Microcap IPOs Are Bleeding U.S. Investors
- Obscure Chinese Stock Scams Dupe American Investors by the Thousands
- Jayud Global Logistics faces Nasdaq delisting over share price
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Here are the top 10 stock buys in March 2025 on Robinhood UK
- Jayud Global Logistics: Sell And Walk Away From The Compliance Surge (NASDAQ:JYD)
Tagesspanne
0.14 0.16
Jahresspanne
0.09 8.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.14
- Eröffnung
- 0.14
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- Tief
- 0.14
- Hoch
- 0.16
- Volumen
- 306
- Tagesänderung
- 7.14%
- Monatsänderung
- -16.67%
- 6-Monatsänderung
- -98.11%
- Jahresänderung
- -80.52%
