JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A

0.15 USD 0.01 (7.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JYD hat sich für heute um 7.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.14 bis zu einem Hoch von 0.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jayud Global Logistics Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.14 0.16
Jahresspanne
0.09 8.01
Vorheriger Schlusskurs
0.14
Eröffnung
0.14
Bid
0.15
Ask
0.45
Tief
0.14
Hoch
0.16
Volumen
306
Tagesänderung
7.14%
Monatsänderung
-16.67%
6-Monatsänderung
-98.11%
Jahresänderung
-80.52%
