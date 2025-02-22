Valute / JYD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A
0.15 USD 0.01 (7.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JYD ha avuto una variazione del 7.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.14 e ad un massimo di 0.16.
Segui le dinamiche di Jayud Global Logistics Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JYD News
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Jayud Global Logistics completes $6 million share offering to accredited investors
- Jayud receives $4.2 million subsidy for cross-border flight routes
- The $480 Million Scam Playbook: Chinese Microcap IPOs Are Bleeding U.S. Investors
- Obscure Chinese Stock Scams Dupe American Investors by the Thousands
- Jayud Global Logistics faces Nasdaq delisting over share price
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Here are the top 10 stock buys in March 2025 on Robinhood UK
- Jayud Global Logistics: Sell And Walk Away From The Compliance Surge (NASDAQ:JYD)
Intervallo Giornaliero
0.14 0.16
Intervallo Annuale
0.09 8.01
- Chiusura Precedente
- 0.14
- Apertura
- 0.14
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- Minimo
- 0.14
- Massimo
- 0.16
- Volume
- 367
- Variazione giornaliera
- 7.14%
- Variazione Mensile
- -16.67%
- Variazione Semestrale
- -98.11%
- Variazione Annuale
- -80.52%
21 settembre, domenica