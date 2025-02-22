Валюты / JYD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A
0.14 USD 0.01 (7.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JYD за сегодня изменился на 7.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.14, а максимальная — 0.16.
Следите за динамикой Jayud Global Logistics Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JYD
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Jayud Global Logistics completes $6 million share offering to accredited investors
- Jayud receives $4.2 million subsidy for cross-border flight routes
- The $480 Million Scam Playbook: Chinese Microcap IPOs Are Bleeding U.S. Investors
- Obscure Chinese Stock Scams Dupe American Investors by the Thousands
- Jayud Global Logistics faces Nasdaq delisting over share price
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Here are the top 10 stock buys in March 2025 on Robinhood UK
- Jayud Global Logistics: Sell And Walk Away From The Compliance Surge (NASDAQ:JYD)
Дневной диапазон
0.14 0.16
Годовой диапазон
0.09 8.01
- Предыдущее закрытие
- 0.13
- Open
- 0.14
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Low
- 0.14
- High
- 0.16
- Объем
- 471
- Дневное изменение
- 7.69%
- Месячное изменение
- -22.22%
- 6-месячное изменение
- -98.24%
- Годовое изменение
- -81.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.