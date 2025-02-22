Dövizler / JYD
JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A
0.15 USD 0.01 (7.14%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JYD fiyatı bugün 7.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.14 ve Yüksek fiyatı olarak 0.16 aralığında işlem gördü.
Jayud Global Logistics Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
JYD haberleri
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Jayud Global Logistics completes $6 million share offering to accredited investors
- Jayud receives $4.2 million subsidy for cross-border flight routes
- The $480 Million Scam Playbook: Chinese Microcap IPOs Are Bleeding U.S. Investors
- Obscure Chinese Stock Scams Dupe American Investors by the Thousands
- Jayud Global Logistics faces Nasdaq delisting over share price
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Here are the top 10 stock buys in March 2025 on Robinhood UK
- Jayud Global Logistics: Sell And Walk Away From The Compliance Surge (NASDAQ:JYD)
Günlük aralık
0.14 0.16
Yıllık aralık
0.09 8.01
- Önceki kapanış
- 0.14
- Açılış
- 0.14
- Satış
- 0.15
- Alış
- 0.45
- Düşük
- 0.14
- Yüksek
- 0.16
- Hacim
- 367
- Günlük değişim
- 7.14%
- Aylık değişim
- -16.67%
- 6 aylık değişim
- -98.11%
- Yıllık değişim
- -80.52%
21 Eylül, Pazar