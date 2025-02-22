FiyatlarBölümler
Dövizler / JYD
Geri dön - Hisse senetleri

JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A

0.15 USD 0.01 (7.14%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JYD fiyatı bugün 7.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.14 ve Yüksek fiyatı olarak 0.16 aralığında işlem gördü.

Jayud Global Logistics Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JYD haberleri

Günlük aralık
0.14 0.16
Yıllık aralık
0.09 8.01
Önceki kapanış
0.14
Açılış
0.14
Satış
0.15
Alış
0.45
Düşük
0.14
Yüksek
0.16
Hacim
367
Günlük değişim
7.14%
Aylık değişim
-16.67%
6 aylık değişim
-98.11%
Yıllık değişim
-80.52%
21 Eylül, Pazar