Divisas / JYD
JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A
0.14 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JYD de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.14, mientras que el máximo ha alcanzado 0.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Jayud Global Logistics Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JYD News
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Jayud Global Logistics completes $6 million share offering to accredited investors
- Jayud receives $4.2 million subsidy for cross-border flight routes
- The $480 Million Scam Playbook: Chinese Microcap IPOs Are Bleeding U.S. Investors
- Obscure Chinese Stock Scams Dupe American Investors by the Thousands
- Jayud Global Logistics faces Nasdaq delisting over share price
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Here are the top 10 stock buys in March 2025 on Robinhood UK
- Jayud Global Logistics: Sell And Walk Away From The Compliance Surge (NASDAQ:JYD)
Rango diario
0.14 0.15
Rango anual
0.09 8.01
- Cierres anteriores
- 0.14
- Open
- 0.15
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Low
- 0.14
- High
- 0.15
- Volumen
- 327
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -22.22%
- Cambio a 6 meses
- -98.24%
- Cambio anual
- -81.82%
