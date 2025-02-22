통화 / JYD
JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A
0.15 USD 0.01 (7.14%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JYD 환율이 오늘 7.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.14이고 고가는 0.16이었습니다.
Jayud Global Logistics Limited - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
JYD News
- Jayud Global Logistics completes $6 million share offering to accredited investors
- Jayud receives $4.2 million subsidy for cross-border flight routes
- The $480 Million Scam Playbook: Chinese Microcap IPOs Are Bleeding U.S. Investors
- Obscure Chinese Stock Scams Dupe American Investors by the Thousands
- Jayud Global Logistics: Sell And Walk Away From The Compliance Surge (NASDAQ:JYD)
일일 변동 비율
0.14 0.16
년간 변동
0.09 8.01
- 이전 종가
- 0.14
- 시가
- 0.14
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- 저가
- 0.14
- 고가
- 0.16
- 볼륨
- 367
- 일일 변동
- 7.14%
- 월 변동
- -16.67%
- 6개월 변동
- -98.11%
- 년간 변동율
- -80.52%
20 9월, 토요일