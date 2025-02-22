货币 / JYD
JYD: Jayud Global Logistics Limited - Class A
0.14 USD 0.00 (0.00%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JYD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.14和高点0.15进行交易。
关注Jayud Global Logistics Limited - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JYD新闻
- Jayud Global Logistics completes $6 million share offering to accredited investors
- Jayud receives $4.2 million subsidy for cross-border flight routes
- Jayud Global Logistics faces Nasdaq delisting over share price
- Jayud Global Logistics: Sell And Walk Away From The Compliance Surge (NASDAQ:JYD)
日范围
0.14 0.15
年范围
0.09 8.01
- 前一天收盘价
- 0.14
- 开盘价
- 0.15
- 卖价
- 0.14
- 买价
- 0.44
- 最低价
- 0.14
- 最高价
- 0.15
- 交易量
- 303
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -22.22%
- 6个月变化
- -98.24%
- 年变化
- -81.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值