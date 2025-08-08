クォートセクション
通貨 / INOD
INOD: Innodata Inc

69.91 USD 2.96 (4.42%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INODの今日の為替レートは、4.42%変化しました。日中、通貨は1あたり68.82の安値と73.76の高値で取引されました。

Innodata Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INOD News

1日のレンジ
68.82 73.76
1年のレンジ
14.79 73.76
以前の終値
66.95
始値
68.82
買値
69.91
買値
70.21
安値
68.82
高値
73.76
出来高
6.388 K
1日の変化
4.42%
1ヶ月の変化
90.75%
6ヶ月の変化
94.52%
1年の変化
314.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K