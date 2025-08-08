通貨 / INOD
INOD: Innodata Inc
69.91 USD 2.96 (4.42%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INODの今日の為替レートは、4.42%変化しました。日中、通貨は1あたり68.82の安値と73.76の高値で取引されました。
Innodata Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
INOD News
- Innodataの株価、71.33ドルで史上最高値を記録
- Innodata stock reaches all-time high at 71.33 USD
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than Quantum Computing 3 Years From Now
- Innodata Stock Soars 66% in a Month: Still Worth Buying or Risk?
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Will New Big Technology Engagements Reshape Innodata's Growth Path?
- Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Player Could Be the Next Palantir in the 2030s
- Digital Banking Platform Dave Stock Sees IBD Rating Rises To 96
- Revisiting 5 Small Cap AI Stocks: Still Buys?
- Tech Leader Powering AI Revolution Joins Nvidia, Palantir On Elite List. Here's Why.
- Innodata: The Catalyst To A Rerating Is Underway (NASDAQ:INOD)
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Innodata's Agentic AI Bet Gathers Steam: Can Data Be the Next Moat?
- Innodata vs. Veritone: Which AI Services Stock Has More Upside in 2025?
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Does Innodata's Raised Guidance Signal Stronger Growth Ahead in 2025?
- Innodata: Price Pullback Doesn't Solve Growth And Concentration Risk
- Innodata Stock Plunges 19% in a Month: Bargain or Bad Bet?
- Innodata Hikes Organic Growth Outlook to 45%: Is This Just the Start?
- INOD vs. PGY: Which AI-Powered Data Play Should You Buy Now?
- Implied Volatility Surging for Innodata Stock Options
- Innodata Q2 2025 presentation slides: 79% revenue growth fuels AI data engineering expansion
- Will the New AI Platforms Keep Innodata Ahead of Competitors?
- Innodata's 375% EBITDA Jump Shows Operating Leverage: More to Come?
1日のレンジ
68.82 73.76
1年のレンジ
14.79 73.76
- 以前の終値
- 66.95
- 始値
- 68.82
- 買値
- 69.91
- 買値
- 70.21
- 安値
- 68.82
- 高値
- 73.76
- 出来高
- 6.388 K
- 1日の変化
- 4.42%
- 1ヶ月の変化
- 90.75%
- 6ヶ月の変化
- 94.52%
- 1年の変化
- 314.16%
