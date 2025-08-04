货币 / INOD
INOD: Innodata Inc
65.34 USD 0.55 (0.83%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INOD汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点64.68和高点65.50进行交易。
关注Innodata Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
64.68 65.50
年范围
14.79 71.00
- 前一天收盘价
- 65.89
- 开盘价
- 64.85
- 卖价
- 65.34
- 买价
- 65.64
- 最低价
- 64.68
- 最高价
- 65.50
- 交易量
- 116
- 日变化
- -0.83%
- 月变化
- 78.28%
- 6个月变化
- 81.80%
- 年变化
- 287.09%
