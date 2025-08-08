통화 / INOD
INOD: Innodata Inc
70.57 USD 0.66 (0.94%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INOD 환율이 오늘 0.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 69.29이고 고가는 73.58이었습니다.
Innodata Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INOD News
- Innodata, 주당 71.33달러로 사상 최고치 경신
- Innodata stock reaches all-time high at 71.33 USD
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than Quantum Computing 3 Years From Now
- Innodata Stock Soars 66% in a Month: Still Worth Buying or Risk?
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Will New Big Technology Engagements Reshape Innodata's Growth Path?
- Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Player Could Be the Next Palantir in the 2030s
- Digital Banking Platform Dave Stock Sees IBD Rating Rises To 96
- Revisiting 5 Small Cap AI Stocks: Still Buys?
- Tech Leader Powering AI Revolution Joins Nvidia, Palantir On Elite List. Here's Why.
- Innodata: The Catalyst To A Rerating Is Underway (NASDAQ:INOD)
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Innodata's Agentic AI Bet Gathers Steam: Can Data Be the Next Moat?
- Innodata vs. Veritone: Which AI Services Stock Has More Upside in 2025?
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Does Innodata's Raised Guidance Signal Stronger Growth Ahead in 2025?
- Innodata: Price Pullback Doesn't Solve Growth And Concentration Risk
- Innodata Stock Plunges 19% in a Month: Bargain or Bad Bet?
- Innodata Hikes Organic Growth Outlook to 45%: Is This Just the Start?
- INOD vs. PGY: Which AI-Powered Data Play Should You Buy Now?
- Implied Volatility Surging for Innodata Stock Options
- Innodata Q2 2025 presentation slides: 79% revenue growth fuels AI data engineering expansion
- Will the New AI Platforms Keep Innodata Ahead of Competitors?
- Innodata's 375% EBITDA Jump Shows Operating Leverage: More to Come?
일일 변동 비율
69.29 73.58
년간 변동
14.79 73.76
- 이전 종가
- 69.91
- 시가
- 70.05
- Bid
- 70.57
- Ask
- 70.87
- 저가
- 69.29
- 고가
- 73.58
- 볼륨
- 4.574 K
- 일일 변동
- 0.94%
- 월 변동
- 92.55%
- 6개월 변동
- 96.36%
- 년간 변동율
- 318.07%
