INOD: Innodata Inc
65.89 USD 0.22 (0.34%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INOD за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.78, а максимальная — 65.97.
Следите за динамикой Innodata Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
63.78 65.97
Годовой диапазон
14.79 71.00
- Предыдущее закрытие
- 65.67
- Open
- 65.61
- Bid
- 65.89
- Ask
- 66.19
- Low
- 63.78
- High
- 65.97
- Объем
- 5.528 K
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 79.78%
- 6-месячное изменение
- 83.33%
- Годовое изменение
- 290.34%
