INOD: Innodata Inc

70.57 USD 0.66 (0.94%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INOD fiyatı bugün 0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.29 ve Yüksek fiyatı olarak 73.58 aralığında işlem gördü.

Innodata Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
69.29 73.58
Yıllık aralık
14.79 73.76
Önceki kapanış
69.91
Açılış
70.05
Satış
70.57
Alış
70.87
Düşük
69.29
Yüksek
73.58
Hacim
4.574 K
Günlük değişim
0.94%
Aylık değişim
92.55%
6 aylık değişim
96.36%
Yıllık değişim
318.07%
21 Eylül, Pazar