Dövizler / INOD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
INOD: Innodata Inc
70.57 USD 0.66 (0.94%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INOD fiyatı bugün 0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.29 ve Yüksek fiyatı olarak 73.58 aralığında işlem gördü.
Innodata Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INOD haberleri
- Innodata hisseleri 71,33 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Innodata stock reaches all-time high at 71.33 USD
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than Quantum Computing 3 Years From Now
- Innodata Stock Soars 66% in a Month: Still Worth Buying or Risk?
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Will New Big Technology Engagements Reshape Innodata's Growth Path?
- Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Player Could Be the Next Palantir in the 2030s
- Digital Banking Platform Dave Stock Sees IBD Rating Rises To 96
- Revisiting 5 Small Cap AI Stocks: Still Buys?
- Tech Leader Powering AI Revolution Joins Nvidia, Palantir On Elite List. Here's Why.
- Innodata: The Catalyst To A Rerating Is Underway (NASDAQ:INOD)
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Innodata's Agentic AI Bet Gathers Steam: Can Data Be the Next Moat?
- Innodata vs. Veritone: Which AI Services Stock Has More Upside in 2025?
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Does Innodata's Raised Guidance Signal Stronger Growth Ahead in 2025?
- Innodata: Price Pullback Doesn't Solve Growth And Concentration Risk
- Innodata Stock Plunges 19% in a Month: Bargain or Bad Bet?
- Innodata Hikes Organic Growth Outlook to 45%: Is This Just the Start?
- INOD vs. PGY: Which AI-Powered Data Play Should You Buy Now?
- Implied Volatility Surging for Innodata Stock Options
- Innodata Q2 2025 presentation slides: 79% revenue growth fuels AI data engineering expansion
- Will the New AI Platforms Keep Innodata Ahead of Competitors?
- Innodata's 375% EBITDA Jump Shows Operating Leverage: More to Come?
Günlük aralık
69.29 73.58
Yıllık aralık
14.79 73.76
- Önceki kapanış
- 69.91
- Açılış
- 70.05
- Satış
- 70.57
- Alış
- 70.87
- Düşük
- 69.29
- Yüksek
- 73.58
- Hacim
- 4.574 K
- Günlük değişim
- 0.94%
- Aylık değişim
- 92.55%
- 6 aylık değişim
- 96.36%
- Yıllık değişim
- 318.07%
21 Eylül, Pazar