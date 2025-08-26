通貨 / IBIT
IBIT: iShares Bitcoin Trust
66.75 USD 1.08 (1.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IBITの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり66.48の安値と67.04の高値で取引されました。
iShares Bitcoin Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IBIT News
1日のレンジ
66.48 67.04
1年のレンジ
33.46 69.97
- 以前の終値
- 65.67
- 始値
- 66.74
- 買値
- 66.75
- 買値
- 67.05
- 安値
- 66.48
- 高値
- 67.04
- 出来高
- 46.354 K
- 1日の変化
- 1.64%
- 1ヶ月の変化
- 7.44%
- 6ヶ月の変化
- 40.38%
- 1年の変化
- 85.06%
