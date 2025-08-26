クォートセクション
通貨 / IBIT
IBIT: iShares Bitcoin Trust

66.75 USD 1.08 (1.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IBITの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり66.48の安値と67.04の高値で取引されました。

iShares Bitcoin Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
66.48 67.04
1年のレンジ
33.46 69.97
以前の終値
65.67
始値
66.74
買値
66.75
買値
67.05
安値
66.48
高値
67.04
出来高
46.354 K
1日の変化
1.64%
1ヶ月の変化
7.44%
6ヶ月の変化
40.38%
1年の変化
85.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K