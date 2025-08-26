KurseKategorien
IBIT: iShares Bitcoin Trust

66.75 USD 1.08 (1.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IBIT hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.48 bis zu einem Hoch von 67.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Bitcoin Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
66.48 67.04
Jahresspanne
33.46 69.97
Vorheriger Schlusskurs
65.67
Eröffnung
66.74
Bid
66.75
Ask
67.05
Tief
66.48
Hoch
67.04
Volumen
46.354 K
Tagesänderung
1.64%
Monatsänderung
7.44%
6-Monatsänderung
40.38%
Jahresänderung
85.06%
