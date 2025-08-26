Währungen / IBIT
IBIT: iShares Bitcoin Trust
66.75 USD 1.08 (1.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IBIT hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.48 bis zu einem Hoch von 67.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Bitcoin Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IBIT News
Tagesspanne
66.48 67.04
Jahresspanne
33.46 69.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.67
- Eröffnung
- 66.74
- Bid
- 66.75
- Ask
- 67.05
- Tief
- 66.48
- Hoch
- 67.04
- Volumen
- 46.354 K
- Tagesänderung
- 1.64%
- Monatsänderung
- 7.44%
- 6-Monatsänderung
- 40.38%
- Jahresänderung
- 85.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K