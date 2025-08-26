Dövizler / IBIT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IBIT: iShares Bitcoin Trust
65.37 USD 1.38 (2.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IBIT fiyatı bugün -2.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.34 ve Yüksek fiyatı olarak 66.20 aralığında işlem gördü.
iShares Bitcoin Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBIT haberleri
- What Fed Rate Cuts May Mean For Portfolios
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- The First-Ever XRP ETF May be Days Away. 1 Thing Investors Need to Know.
- Will Rate Cuts Fuel Bitcoin ETF Momentum?
- NRG Energy, CME Group, Bitmine Immersion Technologies And More On CNBC's 'Final Trades' - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), CME Group (NASDAQ:CME)
- IBIT ETF: Institutional Demand Is A Catalyst For Price Appreciation (NEOE:IBIT:CA)
- Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerine sermaye girişi yaşandı
- Bitcoin ETFs: What You Need to Know About Inflows, Outflows, and Price Moves
- What To Expect If XRP ETFs Get Approval From The SEC
- Alphabet, KKR, TKO Group And More On CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- 2 Top Bitcoin ETFs You Can Buy Right Now -- and 1 to Avoid at All Costs
- The Smartest Way to Invest in Cryptocurrency With $100 Right Now
- AstraZeneca, Corning And More On CNBC's 'Final Trades' - AstraZeneca (NASDAQ:AZN)
- Billionaires Are Buying a BlackRock ETF -- It Could Soar Up to 8,990%, According to Wall Street Experts
- Bitcoin funds may soon be bigger than gold, even as yellow metal sets another round of records
- Where Will YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF Be in 1 Year?
- Coinbase To Launch Futures Offering Combined Exposure To 'Mag 7' Stocks, Bitcoin And Ethereum ETFs
- 12 Undercovered Stocks: MSTY, Devon Energy, D-Wave Quantum, OMAH, And More
- Marjorie Taylor Greene Put Money In BlackRock's Bitcoin ETF This Year — Here's How Her Returns Stack Up Against Others In Congress - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- China stocks see biggest inflows since April as Europe funds face outflows: BofA
- Is Cryptocurrency Liquidity Shifting From Bitcoin to Altcoins?
- Ethereum ETFs Net $455M Inflows As Metaplanet, Kindly Announce Billions For Bitcoin Treasuries
- Israel Englander's Millennium Goes All-In On Crypto And Healthcare While Rebalancing Big Tech Bets: Bitcoin ETF And Palantir Stakes Soar In Q2 - iShares Bitcoin Trust (NASDAQ:IBIT), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- More Volatility Ahead In This AI Bull Market
Günlük aralık
65.34 66.20
Yıllık aralık
33.46 69.97
- Önceki kapanış
- 66.75
- Açılış
- 66.01
- Satış
- 65.37
- Alış
- 65.67
- Düşük
- 65.34
- Yüksek
- 66.20
- Hacim
- 34.723 K
- Günlük değişim
- -2.07%
- Aylık değişim
- 5.21%
- 6 aylık değişim
- 37.48%
- Yıllık değişim
- 81.23%
21 Eylül, Pazar