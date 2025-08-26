FiyatlarBölümler
Dövizler / IBIT
Geri dön - Hisse senetleri

IBIT: iShares Bitcoin Trust

65.37 USD 1.38 (2.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IBIT fiyatı bugün -2.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.34 ve Yüksek fiyatı olarak 66.20 aralığında işlem gördü.

iShares Bitcoin Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBIT haberleri

Günlük aralık
65.34 66.20
Yıllık aralık
33.46 69.97
Önceki kapanış
66.75
Açılış
66.01
Satış
65.37
Alış
65.67
Düşük
65.34
Yüksek
66.20
Hacim
34.723 K
Günlük değişim
-2.07%
Aylık değişim
5.21%
6 aylık değişim
37.48%
Yıllık değişim
81.23%
21 Eylül, Pazar