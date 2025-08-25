货币 / IBIT
IBIT: iShares Bitcoin Trust
66.37 USD 0.87 (1.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IBIT汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点65.14和高点66.46进行交易。
关注iShares Bitcoin Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
65.14 66.46
年范围
33.46 69.97
- 前一天收盘价
- 65.50
- 开盘价
- 65.54
- 卖价
- 66.37
- 买价
- 66.67
- 最低价
- 65.14
- 最高价
- 66.46
- 交易量
- 37.908 K
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- 6.82%
- 6个月变化
- 39.58%
- 年变化
- 84.00%
