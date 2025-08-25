Валюты / IBIT
IBIT: iShares Bitcoin Trust
66.37 USD 0.87 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBIT за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.14, а максимальная — 66.46.
Следите за динамикой iShares Bitcoin Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IBIT
Дневной диапазон
65.14 66.46
Годовой диапазон
33.46 69.97
- Предыдущее закрытие
- 65.50
- Open
- 65.54
- Bid
- 66.37
- Ask
- 66.67
- Low
- 65.14
- High
- 66.46
- Объем
- 37.908 K
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- 6.82%
- 6-месячное изменение
- 39.58%
- Годовое изменение
- 84.00%
