Moedas / IBIT
IBIT: iShares Bitcoin Trust
65.67 USD 0.70 (1.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IBIT para hoje mudou para -1.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.10 e o mais alto foi 66.17.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Bitcoin Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBIT Notícias
Faixa diária
65.10 66.17
Faixa anual
33.46 69.97
- Fechamento anterior
- 66.37
- Open
- 66.02
- Bid
- 65.67
- Ask
- 65.97
- Low
- 65.10
- High
- 66.17
- Volume
- 55.172 K
- Mudança diária
- -1.05%
- Mudança mensal
- 5.70%
- Mudança de 6 meses
- 38.11%
- Mudança anual
- 82.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh