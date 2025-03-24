通貨 / HUIZ
HUIZ: Huize Holding Limited - American Depositary Shares
3.21 USD 0.15 (4.90%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUIZの今日の為替レートは、4.90%変化しました。日中、通貨は1あたり3.13の安値と3.59の高値で取引されました。
Huize Holding Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HUIZ News
- 連邦準備制度の金利に関する期待でダウ平均株価が600ポイント以上上昇：投資家のセンチメントが向上、恐怖と欲望指数は「中立」ゾーンに留まる
- 金曜日に注目すべきAdobe、RH、および3つの株式
- Huize Holding Limited (HUIZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Huize、2025年第2四半期に力強い成長を示し、株価急騰
- Earnings call transcript: Huize sees strong Q2 2025 growth, stock surges
- Why Huize Holding Stock Is Gaining Friday - Huize Holding (NASDAQ:HUIZ)
- Earnings call transcript: Huize Holding reports Q1 2025 growth amid AI push
- Citi cuts Huize stock rating, lowers price target to $2.30
- Huize (HUIZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Huize Holding Limited Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Huize Holding Limited to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 6, 2025
- Huize Holding Limited (HUIZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.13 3.59
1年のレンジ
1.50 10.58
- 以前の終値
- 3.06
- 始値
- 3.13
- 買値
- 3.21
- 買値
- 3.51
- 安値
- 3.13
- 高値
- 3.59
- 出来高
- 155
- 1日の変化
- 4.90%
- 1ヶ月の変化
- 27.38%
- 6ヶ月の変化
- 19.78%
- 1年の変化
- -15.53%
