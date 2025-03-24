FiyatlarBölümler
Dövizler / HUIZ
HUIZ: Huize Holding Limited - American Depositary Shares

3.40 USD 0.19 (5.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HUIZ fiyatı bugün 5.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.22 ve Yüksek fiyatı olarak 3.57 aralığında işlem gördü.

Huize Holding Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.22 3.57
Yıllık aralık
1.50 10.58
Önceki kapanış
3.21
Açılış
3.25
Satış
3.40
Alış
3.70
Düşük
3.22
Yüksek
3.57
Hacim
96
Günlük değişim
5.92%
Aylık değişim
34.92%
6 aylık değişim
26.87%
Yıllık değişim
-10.53%
21 Eylül, Pazar