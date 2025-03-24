Dövizler / HUIZ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HUIZ: Huize Holding Limited - American Depositary Shares
3.40 USD 0.19 (5.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HUIZ fiyatı bugün 5.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.22 ve Yüksek fiyatı olarak 3.57 aralığında işlem gördü.
Huize Holding Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUIZ haberleri
- Huize Holding Limited (HUIZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Huize, 2025 2. Çeyrek’te Güçlü Büyüme Kaydetti, Hisse Senedi Yükselişte
- Earnings call transcript: Huize sees strong Q2 2025 growth, stock surges
- Why Huize Holding Stock Is Gaining Friday - Huize Holding (NASDAQ:HUIZ)
- Earnings call transcript: Huize Holding reports Q1 2025 growth amid AI push
- Citi cuts Huize stock rating, lowers price target to $2.30
- Huize (HUIZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Huize Holding Limited Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Huize Holding Limited to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 6, 2025
- Huize Holding Limited (HUIZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.22 3.57
Yıllık aralık
1.50 10.58
- Önceki kapanış
- 3.21
- Açılış
- 3.25
- Satış
- 3.40
- Alış
- 3.70
- Düşük
- 3.22
- Yüksek
- 3.57
- Hacim
- 96
- Günlük değişim
- 5.92%
- Aylık değişim
- 34.92%
- 6 aylık değişim
- 26.87%
- Yıllık değişim
- -10.53%
21 Eylül, Pazar